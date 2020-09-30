Dünyaca ünlü banka altın fiyatlarında hile yaptı! Karar açıklandı
Altın ve değerli metal fiyatlarında manipülatif eylemler yapan JP Morgan isimli bankanın cezası açıklandı.
Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken ABD’li ünlü banka JP Morgan’ın manipüle eylemleri nedeniyle aldığı ceza açıklandı.
JP Morgan isimli banka, altın fiyatlarında hile yaptığı gerekçesiyle 920 milyon dolarlık cezaya mahkum edildi.
Bankanın fiyatları kendi çıkarına değiştirdiği ve yatırımcıları zarara uğrattığı öğrenildi.
8 yıl süren hile
Banka yöneticileri, 2008-2016 yılları arasında altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelik manipülatif hamlelerden dolayı yargılanıyordu.
Manipülasyonun sekiz yıl boyunca devam ettiği bildirildi.
2013 yılında, mahkeme JP Morgan’ın fiyatları etkileme yeteneğine sahip olduğu görüşünü kabul etti.
300 milyon dolar zarar
Yatırımcıların ve bankacıların 300 milyon dolara yakın zarar ettiği öğrenildi.
Bu gelişmeler yaşanırken JP Morgan isimli bankanın manipülatif eylemden büyük paralar kazandığı tahmin ediliyor.