Dünya şampiyonu Fransa taraftarlarını üzdü!

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa Milli Takımı ülke çapında bayram havası oluşturdu. Kutlamalar sırasında artık gelenekselleşen ve taraftarlarca heyecanla beklenen şampiyonların Champs-Elysees geçidi vatandaşlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

HEYECANLA ŞAMPİYON TAKIMI TAŞIYAN OTOBÜSÜ BEKLEDİLER

Tam 20 yıl önce 1998 Dünya Kupasını kazanan Fransa Milli Takımı'nın taraftarlar arasından Champs-Elysees Caddesi'nde otobüsle geçişi saatlerce sürmüş ve taraftarlar hayran oldukları futbolcuları yakından görme olanağı bulmuştu.

20 yıl sonra aynı duygu ve sevinçle şampiyonluk kutlaması için Champs-Elysees Caddesi'ne inen yaklaşık 300 bin taraftar heyecanla şampiyon takımı taşıyan otobüsü bekledi.

OTOBÜS YILDIRIM HIZI İLE GEÇTİ

Heyecanlı bekleyişin ardından otobüs taraftarların arasından yıldırım hızı ile geçince vatandaşların hayal kırıklığına uğrayıp takımı eleştiri yağmuruna tuttuğu öğrenildi.