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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 milyonu geçti
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-10 01:53:44 -
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 36 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 36 milyon 11 bin 650 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 7 milyon 957 bin 206, ABD'de 6 milyon 533 bin 916 ve Brezilya'da 5 milyon 64 bin 344 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 335 bin 141'e, Arjantin'de 1 milyon 62 bin 911'e ve Kolombiya'da 1 milyon 47 bin 17'ye ulaştı

Türkiye'de de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 340 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 51 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 268 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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