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Dünya devi resmen Vida'yı istiyor!

Fikret Orman, Vida için İngiltere seferine çıkacak, teklif veren kulüplerle masaya oturacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:05
Dünya devi resmen Vida'yı istiyor!

Transfer döneminde öncelikle genç oyunculara yönelen ve bütçede küçülmeye gitmesinin ardından Tosic, Mitrovic ve Fabri ile yollarını ayırarak kasasına önemli bir miktarda para koyan Beşiktaş Yönetimi, Vida konusunda, belki de kulüp tarihinin en kıran kırana pazarlığına hazırlanıyor. Liverpool gibi bir kulübün devreye girmesi nedeniyle West Ham United ve Everton aradan çekilirken, son sözlü teklif ise Arsenal'den geldi.

Vida'yı en az 30 milyona satmayı hedeflerken, son anda Arsenal'in de araya girmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, bonservis geliri anlamında Türk futbol tarihinin rekorunu kırmak istiyor. Cenk Tosun transferindeki yöntemi izlemek isteyen Beşiktaşlı idareciler, menajerler aracılığıyla, İngiltere'den bir büyük kulübü daha bu yarışın içerisine sokmaya çalışacak.

Arsenal'in deyim yerindeyse son dakikada Vida yarışına dahil olmasından bir hayli memnuniyet duyan Başkan Fikret Orman'ın, ön görüşmeler için yakın zamanda İngiltere seyahatine çıkması bekleniyor.

Alıcısı fazla olduğu için Vida'yı artık takımda tutmanın imkansız olduğunu düşünen Beşiktaş Yönetimi, yine aynı menajerlere stoper alınması için yetki verdiği de öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteğiyle iki stoper transfer etmek isteyen yönetimin, kiralama seçeneklerine öncelik tanıyacağı bildirildi.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın formasını giyen Vida, takımının başarısında büyük pay sahibi oldu. 7 maçın 6'sında sahaya çıkan tecrübeli stoper 1 gol attı 1 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:05
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