Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine şampiyonu belli oldu!
Flaş transferler, değişen yönetimler... Çok çetin geçecek Süper Lig için takımlarını destekleyecek olan taraftarlar kombine biletlerle takımlarına büyük bir destek verecekler. Şüphesiz ki en dikkat çeken olay ise Fenerbahçe'de yönetimin değişmesi. Bunun sonucu olarak da liste zirvesi Fenerbahçe oldu.19 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen
takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine
kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah
itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL’ye ulaştı
Bugüne dek sadece kombine satışından 86 milyon 155 bin lira gelir elde eden Fenerbahçe, yaklaşık 56 milyon TL de loca
elde edilecek. Ülker Stadı’nda bulunan 67 adet loca için şu ana kadar 140 kişi veya şirket kiralama talebinde bulundu. Ortalama 1
Euro’dan satılan localardan 10 milyon Euro’dan (56 milyon TL) fazla gelir elde edilecek. Bu locaların kimlere verileceğine başkan A
yönetim karar verecek.
İşte kombinelerde son satış rakamları ve gelirler...
14-Çaykur Rizespor
Satış rakamı: 192
Gelir: 44 bin 211 TL
13-Sivasspor:
Satış rakamı: 285
Gelir: 49 bin 799 TL
12-Kayserispor
Satış rakamı: 285
Gelir: 61 bin 734 TL
11-Antalyaspor
Satış rakamı: 451
Gelir: 166 bin 935 TL
10-Alanyaspor
Satış rakamı: 747
Gelir: 511 bin 432 TL
9-Başakşehir
Satış rakamı: 771
Gelir: 235 bin 393 TL
8-Yeni Malatyaspor
Satış rakamı: 889
Gelir: 315 bin 192 TL
7-Bursaspor
Satış rakamı: 3.194
Gelir: 1.781.627 TL
6-Göztepe
Satış rakamı: 3.725
Gelir: 3.702.325 TL
5-Konyaspor
Satış rakamı: 3.745
Gelir: 1.102.780 TL
4-Trabzonspor
Satış rakamı: 4.730
Gelir: 1.708.302 TL
3-Beşiktaş
Satış rakamı: 24.819
Gelir: 51.619.340 TL
2-Galatasaray
Satış rakamı: 28.425
Gelir: 53.458.05 TL
1-Fenerbahçe
Satış rakamı: 35.199
Gelir: 86.155.165 TL
(Spor Arena)
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