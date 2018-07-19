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Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine şampiyonu belli oldu!

Flaş transferler, değişen yönetimler... Çok çetin geçecek Süper Lig için takımlarını destekleyecek olan taraftarlar kombine biletlerle takımlarına büyük bir destek verecekler. Şüphesiz ki en dikkat çeken olay ise Fenerbahçe'de yönetimin değişmesi. Bunun sonucu olarak da liste zirvesi Fenerbahçe oldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine şampiyonu belli oldu!

Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen
takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine
kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah
itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL’ye ulaştı

Bugüne dek sadece kombine satışından 86 milyon 155 bin lira gelir elde eden Fenerbahçe, yaklaşık 56 milyon TL de loca
elde edilecek. Ülker Stadı’nda bulunan 67 adet loca için şu ana kadar 140 kişi veya şirket kiralama talebinde bulundu. Ortalama 1
Euro’dan satılan localardan 10 milyon Euro’dan (56 milyon TL) fazla gelir elde edilecek. Bu locaların kimlere verileceğine başkan A
yönetim karar verecek.

İşte kombinelerde son satış rakamları ve gelirler...

14-Çaykur Rizespor

Satış rakamı: 192

Gelir: 44 bin 211 TL

13-Sivasspor:

Satış rakamı: 285

Gelir: 49 bin 799 TL

12-Kayserispor

Satış rakamı: 285

Gelir: 61 bin 734 TL

11-Antalyaspor

Satış rakamı: 451

Gelir: 166 bin 935 TL

10-Alanyaspor

Satış rakamı: 747

Gelir: 511 bin 432 TL

9-Başakşehir

Satış rakamı: 771

Gelir: 235 bin 393 TL

8-Yeni Malatyaspor

Satış rakamı: 889

Gelir: 315 bin 192 TL

7-Bursaspor

Satış rakamı: 3.194

Gelir: 1.781.627 TL

6-Göztepe

Satış rakamı: 3.725

Gelir: 3.702.325 TL

5-Konyaspor

Satış rakamı: 3.745

Gelir: 1.102.780 TL

4-Trabzonspor

Satış rakamı: 4.730

Gelir: 1.708.302 TL

3-Beşiktaş

Satış rakamı: 24.819

Gelir: 51.619.340 TL

2-Galatasaray

Satış rakamı: 28.425

Gelir: 53.458.05 TL

1-Fenerbahçe

Satış rakamı: 35.199

Gelir: 86.155.165 TL

 

(Spor Arena)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
  1. Antalya
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Galatasaray
  5. Trabzonspor
  6. kombine bilet
  7. Konyaspor
  8. Göztepe
  9. Bursaspor
  10. Yeni Malatyaspor
  11. Başakşehir
  12. Alanyaspor
  13. antalyaspor
  14. Kayserispor
  15. Sivasspor
  16. Çaykur Rizespor

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