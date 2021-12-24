Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Dudak kenarlarında yara oluşumunu, çatlamayı ve kuruluğu önlemek için bazı bakım önerilerine ihtiyaç duyarsınız bu tarifi deneyin.

Şekerli Bakım

Dudak çatlamasının en yoğun olduğu zamanlar, genellikle soğuk aylar olmaktadır. Kış rüzgarları ve soğuk, hassas olan dudakları yıpratır. Bu gibi günlerde ise evinizde birkaç dakika içinde hazırlayacağınız bakım kürünü uygulayarak dudaklarda oluşan kurumayı iyileştirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise:

1 kaşık bal ve 1 kaşık şekeri karıştırın

Karışımı dudaklarınıza sürün. 10 dakika kadar bu karışımın dudaklarda kalmasını sağlayın. Daha sonra parmak uçlarınızla dudaklarınızı temizleyin ve çatlakların yok olduğuna şahit olun. Şeker, taneli yapısı ile peeling etkisi oluşturur. Bal ise dudaklarınızın ihtiyacı olan nemi karşılar.

Dudak çatlamasına ne iyi gelir?

Toz şeker. Toz şeker, dudaklarınızdaki ölü dokulardan kurtulmanızı sağlayacak ve ölü hücre oluşumunun da önüne geçecektir.

Bal. Antibakteriyal özelliğe sahip balı tek başına da kullanabilirsiniz.

Sürekli dudak çatlaması neden olur?

Örneğin; dudak çatlaması bazı kan rahatsızlığı olan kişilerde, yeterli miktarda vücutta su olmaması durumunda, A vitamini, B2 ve B3 vitamini eksikliği olan kişilerde, dudağın çok fazla kuruması durumunda, çok fazla asitli yiyecekler tüketilmesi durumunda, uyurken ağızdan nefes alınıyor ise, tiroid yetmezliği ve sedef.

Dudak kuruluğu neden olur?

Soğuk ve kuru hava da dudakların soyulmasına neden olan başlıca nedenlerden biridir. Rüzgar, güneş ışığı ve toz gibi doğal maddeler de bazen dudaklarda soyulmaya neden olabilir. Bu tür maddelere maruz kalındığında, dudakların kuruması başlar ve kanamalara ve dudakların soyulmasına neden olan çatlaklar oluşur.

Dudak uçuğu çoğu kişinin şikayetçi oluğu bir durumdur. Dudak uçuğuna yönelik mucizevi bitkisel çözümleri de mevcuttur.

Dudak uçuğuna ne iyi gelir?

Bal: Dudak uçuğu tedavisinde ilk olarak akla gelen doğal tedavilerden biri bal tedavisidir. Bal oldukça iyi bir tedavi şeklidir. Uçuk çıkan bölgeye bir miktar bal sürdükten sonra dudaklar eski görünümüne ve sağlığına kavuşur. Ayrıca dudak uçuğuna iyi geldiği gibi dudak çatlamalarına da bal oldukça iyi gelmektedir. Bal kürünü dudağınızda 30 dakika beklettikten sonra ılık su ile temizleyebilirsiniz. Bu şekilde dudak uçuğunuz geçecektir.

Dudak kremi

Evde bitkisel ve kolay formüllerle dudaklar nasıl nemlendirilir, dudak kremi nasıl hazırlanır?

Çatlamış dudaklar için doğal krem tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı shea yağı

2 yemek kaşığı doğal Hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı bal mumu

1 adet çubuk vanilya

Hazırlanışı:

İlk olarak benmari usulü ile bal mumunu eritin.

Hindistan cevizi yağı ve shea yağını ilave ederek karıştırın.

Bu karışım soğumadan içerisine vanilyayı ekleyin.

Kreminizi kullanacağınız kalıplara dökebilirsiniz.

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