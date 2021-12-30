DSİ mühendis alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacak.

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular; 17 Ocak 2022 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 28 Ocak 2022 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

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