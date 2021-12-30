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Ekonomi DSİ mühendis alımı başladı
Ekonomi

DSİ mühendis alımı başladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; toplam 70 Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından alım yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:38:00 -
DSİ mühendis alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel  Müdürlüğüne  İlk  Defa  Açıktan  Atanacak  Mühendis Personel  Hakkında  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacak.

Başvurular,  elektronik  ortamda  http://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Devlet Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formu’nun  doldurulması   suretiyle  yapılacaktır. Uygulamalı   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   başvuru   formunu   imzalı   olarak   Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte   bir   sınırlama   olmayıp,   her   aday   kendi   branşındaki   il   sayısı   kadar   tercih

Başvurular  sadece  elektronik  ortamda  yapılacağından  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular; 17 Ocak 2022 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 28 Ocak 2022 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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