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Biyografi Dr. Hasan Hüsnü Eren Kimdir? Hasan Hüsnü Eren uzmanlık alanı nedir?
Biyografi

Dr. Hasan Hüsnü Eren Kimdir? Hasan Hüsnü Eren uzmanlık alanı nedir?

İyot ile ilgili yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çeken Dr. Hasan Hüsnü Eren kim olduğu da merak edilir oldu. Dr. Hasan Hüsnü Eren uzmanlık alanı nedir? Dr. Hasan Hüsnü Eren hangi hastalıklara bakıyor? Dr. Hasan Hüsnü Eren branşı nedir? soruları da yine internet üzerinden araştırılıyor. İşte Dr. Hasan Hüsnü Eren kimdir? Dr. Hasan Hüsnü Eren nereli? Dr. Hasan Hüsnü Eren ne mezunu? Hasan Hüsnü Eren hangi uzmanlık alanında hizmet vermekte? sorularının cevabı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 09:15:00 - 2022-06-06 09:16:36
Dr. Hasan Hüsnü Eren Kimdir? Hasan Hüsnü Eren uzmanlık alanı nedir?

Hasan Hüsnü Eren kimdir? Dr. Hasan Hüsnü Eren Tıp fakültesi Eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinde tamamladı. Akupunktur eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.

Frekans tıbbı olarak adlandırılan bioresonans ve bioquantum uygulamaları ile ilgili başta Almanya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Çin de araştırmalar yapmış ve eğitimlere katılmıştır.

Türkiye'de henüz yaygın olarak bilinmeyen Biocybernetic Body Balancing (BBB ) tedavilerinin uygulaması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Dr. Hasan Hüsnü Eren Pratisyen Hekimlik, uzmanıdır. Ozon Tedavisi, Akupunktur Tedavisi, Biorezonans, Obezite nasıl tedavi edileceği, Sigara bırakma, Gıda intöleransı, Kupa Tedavisi alanlarında hizmet vermekte ve Akupunktur İle Zayıflama, Biorezonans, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hastalıkları uzmanlık alanında hizmet vermekte.

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