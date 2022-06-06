Dr. Hasan Hüsnü Eren Kimdir? Hasan Hüsnü Eren uzmanlık alanı nedir?

Hasan Hüsnü Eren kimdir? Dr. Hasan Hüsnü Eren Tıp fakültesi Eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesinde tamamladı. Akupunktur eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.

Frekans tıbbı olarak adlandırılan bioresonans ve bioquantum uygulamaları ile ilgili başta Almanya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Çin de araştırmalar yapmış ve eğitimlere katılmıştır.

Türkiye'de henüz yaygın olarak bilinmeyen Biocybernetic Body Balancing (BBB ) tedavilerinin uygulaması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Dr. Hasan Hüsnü Eren Pratisyen Hekimlik, uzmanıdır. Ozon Tedavisi, Akupunktur Tedavisi, Biorezonans, Obezite nasıl tedavi edileceği, Sigara bırakma, Gıda intöleransı, Kupa Tedavisi alanlarında hizmet vermekte ve Akupunktur İle Zayıflama, Biorezonans, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hastalıkları uzmanlık alanında hizmet vermekte.