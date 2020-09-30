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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:04:44 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8330 7,8340 7,7630 7,7640
Avro 9,1920 9,1930 9,0820 9,0830
Sterlin 10,0540 10,1020 9,9780 10,0300
İsviçre Frangı 8,5110 8,5540 8,4030 8,4450
ANKARA
ABD Doları 7,8030 7,8830 7,7330 7,8130
Avro 9,1520 9,2320 9,0420 9,1220
Sterlin 9,9940 10,2040 9,9180 10,1280

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