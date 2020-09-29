Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7740
|7,7750
|7,8330
|7,8340
|Avro
|9,0680
|9,0690
|9,1920
|9,1930
|Sterlin
|10,0300
|10,0760
|10,0540
|10,1020
|İsviçre Frangı
|8,4010
|8,4430
|8,5110
|8,5540
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7440
|7,8240
|7,8030
|7,8830
|Avro
|9,0280
|9,1080
|9,1520
|9,2320
|Sterlin
|9,9700
|10,1800
|9,9940
|10,2040