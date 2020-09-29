  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:31:29 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7740 7,7750 7,8330 7,8340
Avro 9,0680 9,0690 9,1920 9,1930
Sterlin 10,0300 10,0760 10,0540 10,1020
İsviçre Frangı 8,4010 8,4430 8,5110 8,5540
ANKARA
ABD Doları 7,7440 7,8240 7,8030 7,8830
Avro 9,0280 9,1080 9,1520 9,2320
Sterlin 9,9700 10,1800 9,9940 10,2040

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ı titreten haberi böyle verdi: Azerbaycan'a asker yolladık!
Dünya

Ermenistan'ı titreten haberi böyle verdi: Azerbaycan'a asker yolladık!

Suriye Milli Ordusu Komutanı General Ziyad Haci Ubeyd, işgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a asker yolladıklarını açıkladı.
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay