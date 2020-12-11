  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dördüncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı yarın başlıyor
Aktüel

Dördüncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı yarın başlıyor

"İslam Dünyasında Yönetişim ve Siyasi Otorite: Teori ve Uygulamayı İncelemek" temalı konferans, Kovid-19 nedeniyle 12-18 Aralık'ta sanal platformda yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:46:38 -
Dördüncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) ile Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi, 12-18 Aralık'ta "İslam Dünyasında Yönetişim ve Siyasi Otorite: Teori ve Uygulamayı İncelemek" temalı Dördüncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'nı düzenleyecek.

CIGA'dan yapılan açıklamaya göre, konferansta, Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan yönetişim ve siyasi otorite meselesine odaklanacak. Kovid-19'un yeni gerçekliği ve belirsizliği nedeniyle konferans sanal bir platformda gerçekleşecek. Konuşmacılar dünyanın farklı zaman dilimlerinde yaşadıkları için günde sadece iki oturum olacak.

Konferansın açılış konuşmalarını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Emadeldin Shahin yapacak.

Programın ilerleyen oturumlarında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "İyi Yönetişim ve Çok Taraflılığın Zorlukları" hakkında görüşlerini sunacak. Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Anwar İbrahim, "Müslüman Dünyası için Uyanma Projesi'nin ilkelerini aktaracak.

Konferansa ayrıca, UCLA Hukuk Fakültesi'nden Prof. Khaled Abou El Fadl, Columbia Üniversitesi'nden Prof. Mahmood Mamdani, Birleşik Krallık'taki King's Koleji'nden Prof. Humeira Iqtidar ve Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Anne Norton gibi önde gelen bilim insanları katılacak.

CIGA tarafından düzenlenen önceki üç İslam Dünyası Konferansı'nda yapılan çalışmaların üzerine inşa edilmesi planlanan konferansta, "Demokrasinin Gereksinimleri, Tehlikeleri ve Beklentileri", "Farklı Müslüman ülkelerde Siyasi Yönetişimin Örnek Olaylarının Analiz Edilmesi", "İslam Dünyasının Canlanması, ve Siyasetin Zorunluluklarının İncelenmesi" gibi konular yer alacak.

Konferansın yayınlanacağı bağlantılar internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma
Dünya

Azerbaycan Türkiye dayanışması sonrası Ruslar devreye girdi! Skandal anlaşma

Türkiye ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ savaşı öncesi ve sonrasında sergilenen dayanışma sonrası sessizliğini koruyan Rusya Suriye'de ..
Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular
Dünya

Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi tarafından yapılan koronavirüs aşısı denemeleri acil koduyla durduruldu.
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay