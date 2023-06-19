  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusuna cevap

İşte onur yürüyüşü böyle olur! İcazet alan hafızlar Esenler'de mehteranla yürüdü

Hayırdır Mümtaz! Yoksa sende mi?

Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geliyor! Akaryakıt: Benzin, mazot fiyatı, brent petrol! İşte son rakamlar

10 yıllık kripto para şirketi, milyar dolarlık satış yapıyordu! Kötü haber geldi: Kapanıyor! Şoke etti

Dünyanın en zengin milyarderlerin gözdesi Türkiye! Türkiye'nin Çin, BAE ve Rusya'yı solladı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi açıklandı! İşte tarihler

Alparslan Kuytul'dan ayağının tozuyla ilk icraat!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çok net mesaj! Hüseyin Turan konseri iptal edildi...

Translara ilgisinin nereden geldiği anlaşılamadı!
Aktüel Dolar yerine bu kez ‘Darphane' kurup sahte çeyrek altın basmışlar! Ortaya çıktı: Haberi duyan işverenler şok
Aktüel

Dolar yerine bu kez ‘Darphane' kurup sahte çeyrek altın basmışlar! Ortaya çıktı: Haberi duyan işverenler şok

Yeniakit Publisher
2023-06-19 08:46:00 - 2023-06-19 08:54:42
Dolar yerine bu kez ‘Darphane' kurup sahte çeyrek altın basmışlar! Ortaya çıktı: Haberi duyan işverenler şok

Adana'da herkesi şaşkına çeviren bir dolandırıcılık haberi geldi. polis, ‘sahte altın' çetesini çökertti. Zanlıların, piyasaya düşük ayarlı altın sürdükleri saptandı. Türkiye'ye oradaki yere baskın yaptılar! Altın piyasasında çalışan işverenler vatandaşın bize güveni kalmıyor ifadelerine yer verildiği gelen haberler arasında. Soruşturma başlatıldı, Türkiye'nin her yerinden resmen harekete geçildi. Haberi duyanlar şok oldu

Adana'da polis, 10 kişilik 'sahte altın' çetesini çökertti. İşvernler ve alıcıları mağdur eden bu olay sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlıların, hurda altınları özel atölyelerinde erittiği; Darphane'nin baskı kalıplarının bire bir kopyasını kullanarak piyasaya düşük ayarlı altın sürdükleri saptandı. Bilirkişi, ustalıkta yapılan altınları gerçeğinden ayırt edemeyince deliller Darphane'ye gönderildi.

Burada yapılan kimyasal testler sonucunda altınların 'sahte' oldukları anlaşıldı.

Ayarı düşürülmüş 291 tam, 97 yarım ve 541 tane de çeyrek altın ele geçirildi. Piyasa değerinin 4.5 milyon TL olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23