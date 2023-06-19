Dolar yerine bu kez ‘Darphane' kurup sahte çeyrek altın basmışlar! Ortaya çıktı: Haberi duyan işverenler şok

Adana'da polis, 10 kişilik 'sahte altın' çetesini çökertti. İşvernler ve alıcıları mağdur eden bu olay sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlıların, hurda altınları özel atölyelerinde erittiği; Darphane'nin baskı kalıplarının bire bir kopyasını kullanarak piyasaya düşük ayarlı altın sürdükleri saptandı. Bilirkişi, ustalıkta yapılan altınları gerçeğinden ayırt edemeyince deliller Darphane'ye gönderildi.

Burada yapılan kimyasal testler sonucunda altınların 'sahte' oldukları anlaşıldı.

Ayarı düşürülmüş 291 tam, 97 yarım ve 541 tane de çeyrek altın ele geçirildi. Piyasa değerinin 4.5 milyon TL olduğu bildirildi.