THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Dolar kuru haftanın son gününde dolar ne kadar?

Haftanın son günü olan bugün doların alış ve satış fiyatı merak ediliyor.Brunson’un tahliye edilmesinden sonra ABD’den gelen Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağız mesajı sonrası dolar düşüşe geçmişti. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

19 Ekim 2018 Cuma 10:38
Dolar kuru haftanın son gününde dolar ne kadar?

Haftanın son günü olan bugün doların alış ve satış fiyatı merak ediliyor.  Brunson’un tahliye edilmesinden sonra ABD’den gelen Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağız mesajı sonrası dolar düşüşe geçmişti. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD'li rahip Brunson'ın serbest kalması sonrasında yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de sakin seyir devam ediyor.  Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60 civarında hareket ediyor. Dolar dün 5,5185'e kadar gerilemişti.  ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kalkabilieceği beklentisiyle dolarda hızlı düşüş görülmüştü. Euro/TL de 6,40'ın hemen üzerinde hareket ediyor. Piyasalarda ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, haftaya Merkez Bankası faiz toplantısını gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:38
  1. dolar alış
  2. dolar satışı
  3. DOLAR SON DURUM
  4. dolar fiyatı
  5. dolar ne kadar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meryem ana otunun faydaları neler?
    1. Meryem ana otunun faydaları neler?
    2. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    3. Polis arabası süsü verilmiş araçtan..
    4. Adana Cuma saati kaçta kılınacak?
    5. Çavuşoğlu'ndan Arnavutluk'a FETÖ çağırsı
    6. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    7. AK Parti'den 'Af' açıklaması
    8. Türk Silahlı Kuvvetlerine süvari atı..
    9. Giuliano'dan Fenerbahçe itirafı!..
    10. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    11. Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in..
    12. Manisa cuma namazı saat kaçta 19 Ekim
    13. PKK'ya yardım eden muhtar tutuklandı
    14. Mike Pence ağır konuştu: Bunun bir..
    15. Cuma namazı kaçta Diyarbakır (19 Ekim)
    16. Terör örgütü PKK'ya yardım eden..
    17. Dörtlü Suriye Zirvesi İstanbul'da..
    18. Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı..
    19. Savunma Sanayii Başkanı Demir Altay..
    20. Adalet Bakanı Gül'den flaş andımız..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor