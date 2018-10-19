Dolar kuru haftanın son gününde dolar ne kadar?
Haftanın son günü olan bugün doların alış ve satış fiyatı merak ediliyor.Brunson’un tahliye edilmesinden sonra ABD’den gelen Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağız mesajı sonrası dolar düşüşe geçmişti. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.19 Ekim 2018 Cuma 10:38
Haftanın son günü olan bugün doların alış ve satış fiyatı merak ediliyor. Brunson’un tahliye edilmesinden sonra ABD’den gelen Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağız mesajı sonrası dolar düşüşe geçmişti. Peki Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
ABD'li rahip Brunson'ın serbest kalması sonrasında yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de sakin seyir devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60 civarında hareket ediyor. Dolar dün 5,5185'e kadar gerilemişti. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kalkabilieceği beklentisiyle dolarda hızlı düşüş görülmüştü. Euro/TL de 6,40'ın hemen üzerinde hareket ediyor. Piyasalarda ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, haftaya Merkez Bankası faiz toplantısını gerçekleştirecek.
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