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Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar güne 5,61, euro ise 6,43 seviyesinden başladı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:30
Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru şu dakikalarda 5,61 Euro ise 6,43 seviyesinde hareket ediyor.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü 5.70 civarında seyreden dolar/TL, ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle akşam saatlerinde 5.52'ye kadar gerilemişti.

5.51'e kadar geriledi

Dolar/TL dün de gelişmekte olan ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak 5.5185'e kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu. Ancak küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle kur yeniden 5.60'ın üzerine çıktı.

Gözler PPK toplantısında

Brunson'ın geçtiğimiz hafta cuma günü serbest bırakılmasının ardından pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL salı günü 5.7600 ile 5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü. Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:30
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