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Dolar düştü zamlar kaldı! Fırsatçı direniyor

Dolar 5.54 liraya kadar gerilerken, kurdaki artışı bahane ederek fiyat artıranlar geri adım atmıyor. Zamcılara büyük tepki yağıyor

18 Ekim 2018 Perşembe 06:19
Dolar düştü zamlar kaldı! Fırsatçı direniyor

Dolardaki yükselişi bahane ederek zam yağdıran fırsatçılar, düşüşü ise fiyatlarına yansıtmıyor.

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden dolar, 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 5.54 liraya kadar geriledi.

Ancak 'Dolar yükseliyor' diyerek fiyat artıranlar, şimdi zamlarını geri almıyor. 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli" dedi. Palandöken, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine anında zam yapanların, döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğine dikkati çekti.

Tüketici kızgın

Sosyal medyadaki yorumlardam bazıları: 

Doların düşmesiyle ne bebek bezinde ne de mamasında değişiklik oldu. Daha fazla fiyatlara alıyoruz.

Zamcılar Türk kahvesine bile zam yaptı. Paket kahve 3 liradan 5 liraya çıktı. Neymiş dolar artmış, maliyetler artmış. Eee peki şimdi niye indirmiyorsunuz.

İstanbul'da ekmeğe zam olmayacağı, fiyatın 1.25 lira olduğu duyuruldu. Ancak Sarıyer'de market 1.5 liradan satıyor. 

Bırakın artışları geri almayı, hala zamlara devam ediyorlar. 2 gün önce markette 8.95 lira olan ürün, şimdi 9.45 lira..

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 06:19
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