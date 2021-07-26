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Aktüel Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı
Aktüel

Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

Tokat'ta ilaç yazdırmak için gittiği aile sağlık merkezindeki doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 21:50:00 -
Doktoru darbeden kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ilaç yazdırmak için gittiği aile sağlık merkezindeki doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ziya Gökalp Mahallesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'ne ilaç yazdırmak için gelen E.C. (27), görevli doktor Özgür Kalebaş ile çok beklediği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

E.C. daha sonra sağlık merkezi yakınında bulunan bir marketin önünden çivili palet tahtasını alarak doktora vurdu.

Olayın ardından doktor Kalebaş, aracı ile Erbaa Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

Polis ekipleri E.C'yi gözaltına aldı.

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