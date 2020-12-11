  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cuma namazında yağmur duası
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cuma namazında yağmur duası

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:40:24 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cuma namazında yağmur duası

SAKARYA (AA) - Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sakaryaspor Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri sahasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.

Kocaeli'de, İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılınan cuma namazı öncesi belediye ekiplerince temizlenen alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler alındı. Seccadeleriyle alana gelen cemaat, tedbirlere uyarak ve sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

"Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbede, bilinçli su tüketiminin önemi vurgulanarak kuraklık riskine dikkat çekildi. Namaz sonrası Kocaeli'deki tüm camilerde kuraklık nedeniyle yağmur duası edildi.

Bartın'da, cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edildi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle cami içinde yapılan duaya, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar eşlik etti.

Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de de tüm camilerde cuma hutbesinde suyun önemine vurgu yapıldı, vatandaşlara suyu israf etmemeleri konusunda çağrıda bulunuldu. Cuma namazı sonrası da yağmur duası edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak
Ekonomi

Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak

İngiltere merkezli HSBC 2021 altın tahminini açıkladı. Bankaya göre 2021 yılında gram altın maksimum 500 lira seviyesine ulaşacak. ..
Amacı cumhurbaşkanı olmak değil! Kılıçdaroğlu'nun boş hayali ortaya çıktı
Siyaset

Amacı cumhurbaşkanı olmak değil! Kılıçdaroğlu'nun boş hayali ortaya çıktı

Son günlerde 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının cumhurbaşkanlığı olmadığı,..
Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!
Dünya

Hafter asker yığmıştı... Türk İHA'ları harekete geçti!

Darbeyle Libya'yı ele geçirmeye çalışan terörist Hafter'in asker yığdığı Sirte ve Cufra üzerinde Türk İHA ve SİHA'ları uçuş gerçekleştirdi...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay