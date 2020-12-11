Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cuma namazında yağmur duası

SAKARYA (AA) - Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sakaryaspor Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri sahasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.

Kocaeli'de, İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılınan cuma namazı öncesi belediye ekiplerince temizlenen alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler alındı. Seccadeleriyle alana gelen cemaat, tedbirlere uyarak ve sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

"Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbede, bilinçli su tüketiminin önemi vurgulanarak kuraklık riskine dikkat çekildi. Namaz sonrası Kocaeli'deki tüm camilerde kuraklık nedeniyle yağmur duası edildi.

Bartın'da, cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edildi. Kent merkezinde sağanak nedeniyle cami içinde yapılan duaya, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar eşlik etti.

Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de de tüm camilerde cuma hutbesinde suyun önemine vurgu yapıldı, vatandaşlara suyu israf etmemeleri konusunda çağrıda bulunuldu. Cuma namazı sonrası da yağmur duası edildi.



