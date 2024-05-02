Doğalgaz yerine gübre satıyorlar: 'Rus gübresi Avrupa için yeni doğal gaz!'

Dünyanın en büyük azotlu gübre üreticilerinden olan Yara şirketinin CEO’su Svein Tore Holsether, Avrupa’nın eskiden doğal gazda olduğu gibi şimdi de gübrede Rusya’ya bağımlı hale gelmeye başladığına dikkat çekti.



Financial Times’ın haberine göre, tarım ürünleri için gerekli olan azotlu gübrenin, doğal gazdan üretildiğine işaret eden Holsether, gübreyi “yeni gaz” olarak nitelendirdi.



Holsether, Avrupa’nın doğal gazda Rusya’ya bağımlılığını azaltmayı hedeflerken, diğer yandan ise farkında olmadan Rusya’ya gıda ürünleri ve gübrede baskı uygulama imkanı vermesinin “paradoks” olduğunu belirtti.



Eurostat verilerine göre, AB’nin azotlu gübre ithalatı 2022-2023 döneminde yüzde 34 arttı.



AB’ye bu ürünün ihracatında Rusya yaklaşık üçte bir oranında pay sahibi.



Üre gübresinde ise AB’nin ithalatı yüzde 53 artarken, bunda Rusya’nın payı yüzde 40 oldu.



