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Ekonomi Doğal gaz fiyatları değişmedi
Ekonomi

Doğal gaz fiyatları değişmedi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:34:41 -
Doğal gaz fiyatları değişmedi

İSTANBUL (AA) - Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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