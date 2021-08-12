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Diyarbakır'da penseli kavga: Yaralılar var
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Aktüel Diyarbakır'da penseli kavga: Yaralılar var
Aktüel

Diyarbakır'da penseli kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen ve kavga sırasında kullanılan pense dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 18:32:00 -
Diyarbakır'da penseli kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İddiaya göre, geçen sene Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ele geçirilen ve kavga sırasında kullanılan pense dikkati çekti.

Kavgaya ilişkin gözaltına alınanlar oldu.

 

 

 

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