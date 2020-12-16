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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:36:49 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Lute ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BM'nin Kıbrıs Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute'a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik. Türk tarafı Ada'daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor."

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