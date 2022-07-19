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Aktüel Dikkat! Fırtına bekleniyor
Aktüel

Dikkat! Fırtına bekleniyor

Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 00:05:00 -
Dikkat! Fırtına bekleniyor

Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.

Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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