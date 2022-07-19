Dikkat! Fırtına bekleniyor
Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.
Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.
Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.