Dev transfer gerçekleşti! Tam 75 milyon euro...

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki file bekçisi ile uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Brezilyalı kaleci imza attıktan sonra "Çok mutluyum. Hayallerim gerçek oldu. Kariyerimde büyük bir adım" ifadelerini kullandı. Allison Becker, geçen sezon İtalya'nın Roma takımının 49 maçta kalesini korumuştu.

Liverpool'un Alisson için Roma'ya 75 milyon Euro bonservis bedeli ödediği ve bunun da bir kaleci transferinde ödenen en yüksek meblağ olduğu kaydedildi