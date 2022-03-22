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Aktüel Dev gemi arıza verdi! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı
Aktüel

Dev gemi arıza verdi! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kocaeli'ye seyir halindeki İbrahim Şimşek isimli kuyu yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza verdi. Demirleyen yük gemisi nedeniyle boğaz gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 20:54:00 -
Dev gemi arıza verdi! Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası veren İbrahim Şimşek isimli kuyu yük gemisi nedeniyle boğaz gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alındı.

İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası yaparak demirleyen İbrahim Şimşek isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi nedeniyle boğaz gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Gemiye römorkörler refakat etti

Geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Türkeli ve Kurtarma-15 Römorkörleri sevk edildi.

Geminin bulunduğu bölgeden römorkörler refakatiyle Karanlık Liman Demir Bölgesine çekilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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