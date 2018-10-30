0553 313 94 23
impression

Deri yiyen akarlar

Bir gram tozda 10 bin tane var. Yatak, yorgan, yastık, halı, perde hatta ayakkabı içinde milyonlarcası barınıyor..

30 Ekim 2018 Salı 13:35
Deri yiyen akarlar


Ölü deri kalıntılarımız, saç ve kepek döküntülerimizle besleniyorlar. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar bunların dışkıları yüzünden hastalanıyorlar.

Uygun şartlarda bir gram ev tozunda 10 binden fazla akar bulunuyor. Akarlardaki alerjenler, bu yaratıkların sindirim sistemlerinde bulunan ve dışkıları ile çevreye atılan birtakım enzimler.. Bir akar birkaç aylık ömründe kendi ağırlığının 200 katı kadar dışkı yapar. Akar dışkısındaki alerjenler, ısıya dayanıklı ve suda çözünen maddelerdir. İçlerindeki bu alerjenler zamanla kuruyup çok küçük taneciklere ayrışırlar. Halıda yürümek, koltuğa oturup kalkmak gibi hareketler sırasında bulundukları ortamlardan soluduğumuz havaya savrulurlar. Bu alerjenleri soluduğumuz havadan alırız.

Evlerin, giyeceklerin, ayakkabıların doğal konukları olan akarların pek çok türü var. Bunlara halk arasında ev tozu böcekleri, astım böcekleri gibi isimler veriliyor. Akarların diğer adı “deri yiyen” anlamına gelen 'Dermatofagoides'.

Çünki ev akarları insan derisi, saç döküntüleri ve kepekle beslenirler.

Çıplak gözle kolayca seçilemezler ancak bir büyüteç veya mikroskopla görülebilirler.

Gözleri yoktur, sekiz bacakları vardır. Ortalama ömürleri 3-4 aydır.

Bir dişi akar, 300 yumurta bırakır. Çok soğuk, nemi az, aydınlık ve iyi havalandırılan yerler akarların çoğalabilmeleri için uygun değildir.

Bağışıklık sistemi güçlü insanlar bu canlılara karşı dirençlidir.

Onun için bağışıklık sistemi zayıf kişilere tıbbî destek gerekir. Böylece hastalık belirtilerini tamamen ortadan kaldırabilir. İyilik hali tedavi bittikten sonra da devam eder. İlaçlara ait yan etkiler görülmez. Her gün ilaç kullanma zorunluluğu ortadan kalkar. Astım gelişimi önlenebilir.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:35
  1. deri yiyen akarlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya İstanbul Havalimanı'nı nasıl gördü?
    1. Dünya İstanbul Havalimanı'nı nasıl..
    2. Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi..
    3. Deri yiyen akarlar
    4. AK Parti Melih Gökçek'i aday..
    5. Rezalet! Bin 700 yıllık Ayasofya'ya..
    6. En ucuz, en sağlıklı ve en güçlüsü bu..
    7. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    8. Bakan Dönmez Yunan'ı uyardı: Gerekeni..
    9. Rusya'nın uçak gemisinde kaza! Kayıp..
    10. Dünya bu görüşmeye kitlendi!
    11. Milli Sondaj Gemisi Fatih yola çıkıyor!
    12. Suriyeli mazlumlara yardım eli
    13. Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!..
    14. Donald Trump çıldırdı! Sert sözler
    15. Çocuk katili İsrail
    16. Erdoğan'dan flaş Melih Gökçek açıklaması
    17. Rusya'dan Türkiye'ye: O ismi sınır..
    18. Ordunun gücüne güç katacak! İşte..
    19. Serveti, 2 günde 19 milyar dolar eridi!
    20. Akit sordu: Çarşafla üniversitelerde..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı