Deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü bir caretta caretta bulundu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu.
Kanyon dalış noktasında nesli tükenme tehlikesi altındaki bir carettta carettanın su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden dalış eğitmeni Gürsel Tüzel, bölgeye gitti.
Deniz kaplumbağasının ölmüş olduğunu gören Tüzel, durumu yetkililere haber verdi.
Kıyıya çıkarılan kaplumbağanın ölüm nedeninin tespiti için inceleme yapılacak.