Deniz Harp Okulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret
Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3’ncü sınıf öğrencileri Gazimağusa/KKTC limanını ziyaret ederek Zafer Anıtına çelenk bıraktı.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3’ncü sınıf öğrencilerinin, Gazimağusa/KKTC limanını ziyaret ederek Zafer Anıtına çelenk bıraktığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, ziyaret sırasında Zafer Anıtı’na çelenk bırakıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar makamında ziyaret edildiğini aktardı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin devam etmekte olan “Açık Deniz Eğitimleri” kapsamında, Gazimağusa/KKTC limanına ziyaret gerçekleştirilerek Zafer Anıtı’nda çelenk sunma töreni icra edildi. TCG BAYRAKTAR çıkarma gemimizde şehit ve gazi yakınlarına öğle yemeği verildi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar makamında ziyaret edildi ve MSÜ Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katıldı.”