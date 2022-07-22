  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deniz Harp Okulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret
Aktüel

Deniz Harp Okulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3’ncü sınıf öğrencileri Gazimağusa/KKTC limanını ziyaret ederek Zafer Anıtına çelenk bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:12:00 -
Deniz Harp Okulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3’ncü sınıf öğrencilerinin, Gazimağusa/KKTC limanını ziyaret ederek Zafer Anıtına çelenk bıraktığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, ziyaret sırasında Zafer Anıtı’na çelenk bırakıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar makamında ziyaret edildiğini aktardı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin devam etmekte olan “Açık Deniz Eğitimleri” kapsamında, Gazimağusa/KKTC limanına ziyaret gerçekleştirilerek Zafer Anıtı’nda çelenk sunma töreni icra edildi. TCG BAYRAKTAR çıkarma gemimizde şehit ve gazi yakınlarına öğle yemeği verildi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar makamında ziyaret edildi ve MSÜ Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katıldı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23