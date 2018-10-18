“Demiryolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık”

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, demiryolu yapımında yerlilik oranının yüzde 90’a ulaştığını bildirdi.

Apaydın, özellikle 2003 yılından itibaren hükümetin demiryollarına verdiği destek ve artan ödenekler sayesinde şu ana kadar demiryolu sektöründe yaklaşık 60 milyar lira civarında yatırım yapıldığını belirtti. Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattındaki traverslerin dahi ithal olduğunu hatırlatan Apaydın, “Demiryolu yapımında 15 yıl önce traversleri dahi ithal getirirken şu anda yüzde 90 yerlilik oranına ulaştık” diye konuştu.