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Demirören'den Mesut Özil açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, Mesut Özil'in milli takımdan ayrılması sonrasında açıklama yaptı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:38
Demirören'den Mesut Özil açıklaması!

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF resmi stesi aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:38
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