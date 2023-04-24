Defne yaprağının bu faydasını kimse bilmiyordu! Bunu yapın: Faydalarını duyunca herkes şaşırdı! Bakın nasıl

Defne yaprağının faydaları nelerdir? Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtileri ile savaşan defne yaprağı faydaları saymakla bitmiyor. Hoş kokusu ve yeşil rengiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne antioksidan özelliğe sahiptir. Akdeniz ülkelerinde yetişen ve "Laurus Nobilis" adıyla anılan defnegiller familyasından bir bitki olan defne dört mevsim yeşil kalabilir. Özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığına iyi gelen bu bitki boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçiyor. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sindirime iyi geliyor. Peki Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı ne işe yarar? Defne yaprağı nasıl kullanılır?

Eklem ağrıları, genelde yaşı geçkin insanlarda görülse de aslında sebebi bir tek yaş değil. Kilo sorunları, spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıklar eklem ağrısına yol açabilir.

Bu tip ağrılar için kimyasal tedaviler olsa da en etkili seçeneklerden biri de aslında hepimizin mutfağında olan bir malzeme; defneyaprağı.

Antik çağlardan beri doğal çözümler arasında oldukça popüler olan defneyapraklarının başlıca özellikleri: ağrı, stres ve gerginliği ortadan kaldırması ve sindirim sistemini rahatlatmasıdır.

Peki eklem ağrıları için defneyaprağı nasıl kullanılır?

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı için malzemeler:15 defne yaprağıHava geçirmeyen kavanoz 250 ml. zeytinyağı

Eklem ağrılarını geçiren defneyaprağı nasıl hazırlanır?

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Öncelikle defneyapraklarını elinizle parçalayın. Daha sonra kavanozun içine doldurun ve zeytinyağını da üzerine dökün.

Ardından ağzını sıkıca kapatın ve hava almadığından emin olun. Hazırladığınız karışımı 2 hafta boyunca serin ve kuru bir yerde bekletin.

2 hafta sonunda ağrıyan eklem ve dizlerinize bu karışımı masaj yaparak sürün. Bölgedeki ağrıların azaldığını kısa sürede hissedeceksiniz.*Alerjik etkileri için lütfen doktorunuza danışın

İŞTE DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI;

Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtilerine karşı iyi gelir,

Baş ve bel ağrılarını hafifletir,

Kan şekerini dengeler,

Tadı ve kokusu insanın sakinleşmesini sağlar,

Göz hastalıklarına karşı iyi gelir,

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarında mideye güç verir,

Kalp damarlarının güçlenmesini sağlar,

Kan kanseri olarak bilinen lösemiye karşı etkilidir,

Cilt kanserlerine karşı faydalıdır,

Sindirim sistemine iyi gelir ve gaz gidericidir,

Defne yaprağının kaynatılmış suyunu saç diplerine uyguladığınızda bitlerden kurtulursunuz,

Toz haline getirilmiş defne yaprağını diş fırçanıza macun gibi sürüp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, defne yaprağının dişleri ışıl ışıl ettiğine şahit olacaksınız,

Hamilelik öncesinde kullanıldığında bebeğin ihtiyacı olan folik asitin karşılanmasına katkı sağlar,

İskelet sistemindeki ağrıların hafiflemesini sağlar,

Yüksek ateşlerin düşürülmesine yardımcı olur,

Adet düzensizliklerine karşı iyi gelir,

Verimli uyku almanızı sağlar.

DEFNE YAPRAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Hoş kokusu ve tadıyla defne yaprağı kullanım alanları oldukça fazladır. Defne yaprağı salatalarda kullanıldığı gibi zeytinyağlı yemeklerde hoş bir tat bırakıyor. Bunların yanında defne yaprağı turşu yapımında da kullanılır.

DEFNE YAPRAĞI NE İŞE YARAR?

Yeşil yapraklı bitkiler arasında yer alan defne yaprağı vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan koruyan defne yaprağı kullanım alanları fazladır. Salatalarda, ana yemeklerde ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılan defne yaprağı iyi bir antioksidan içerir. Stres ve sıkıntı içerisindeyseniz defne yaprağı çayı sakinleştirici özelliği taşır. Öte yandan Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir. Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur.

DEFNE YAPRAĞI YAKMAK NE İŞE YARAR?

Defne yaprağı yandığı zaman baş ağrısına, akciğerlere, şeker hastalığına ve kansere iyi geldiği bilinir. Defne, her zaman yaprakları yeşil kalan bir ağaçtır. Yazın ve kışın yaprağını dökmez. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur.