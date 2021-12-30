Danıştay Başkanlığı’na kadrolu personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 10/01/2022 Pazartesi günü başlayacak olup, 20/01/2022 Perşembe günü sona erecektir. Adaylar Danıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1987 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

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