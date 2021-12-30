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Ekonomi Danıştay Başkanlığı’na kadrolu personel alınacak
Ekonomi

Danıştay Başkanlığı’na kadrolu personel alınacak

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, PSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 11. dereceli beş (5) Hizmetli kadrosuna atama yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:37:00 -
Danıştay Başkanlığı’na kadrolu personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 10/01/2022 Pazartesi günü başlayacak olup, 20/01/2022 Perşembe günü sona erecektir.  Adaylar  Danıştay  Başkanlığı  -  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  hizmeti  veya  Kariyer Kapısı  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurabileceklerdir. Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde belirtilen  genel  şartları taşımak.

2) Danıştay  Personeli  Atama  ve  Nakil  Yönetmeliğinin  Genel  Şartlar  Başlıklı  5’inci maddesinin  1’inci  fıkrasının  (b)  bendinde  yer  alan  “İlk  Defa  Devlet  Memurluğuna  atanacaklar için  Başkanlık  tarafından  ilan  edilen  sınavın  yapılacağı  yılın  son  günü  itibarıyla  35  yaşını bitirmemiş  olmak”  hükmü  uyarınca  sınavın  yapılacağı  yılın  son  günü  olan  31/12/2022  tarihi itibarıyla   35   yaşını   bitirmemiş   olmak.   (31/12/1987   ve   sonrası   doğmuş   olanlar   başvuru yapabilirler.)

3) 2020-KPSS   lisans   ve   2020-KPSS   ortaöğretim/önlisans   sonuçlarına   göre   lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

İLETİŞİM

TEL: 0312 253 10 00

0312 253 21 89

0312 253 23 12

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