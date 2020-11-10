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Aktüel Dağlık Karabağ’da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı
Aktüel

Dağlık Karabağ’da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 03:39:16 -
Dağlık Karabağ’da görev yapacak Rus barış gücü yola çıktı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiği belirtildi.

Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.

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