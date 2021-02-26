Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle sosyal medyada binlerce sosyal medya kullanıcısı "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle doğum günü mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.
Erdoğan'ın doğum gününe özel binlerce mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.
Twitter'da TT oldu
Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.
Siyasiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel mesaj yayımladı. İşte o mesajlardan bazıları: