  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle sosyal medyada binlerce sosyal medya kullanıcısı "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle doğum günü mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 00:06:00 - 2021-02-26 00:12:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle kutlandı. Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Erdoğan'ın doğum gününe özel binlerce mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

Twitter'da TT oldu

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Siyasiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel mesaj yayımladı. İşte o mesajlardan bazıları:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'
Gündem

Türkiye'den flaş çıkış! 'Gerekirse Çin'e savaş açarız'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin gerekirse Çin'e savaş açılabileceğini ancak faka..
Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
Yaşam

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusu merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi so..
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği
Teknoloji

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği

Meteksan Savunma ile ARES Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, Batı'nın şımarık çocuğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay