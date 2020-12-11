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Aktüel Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası
Aktüel

Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya Köşk Camisi'nde kıldığı namazın ardından yağmur duasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:21:18 -
Cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cuma namazının ardından cemaatle yağmur duasına katıldı.

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazında "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Hutbede suyun hayat kaynağı, toprağın bereketi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir. Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, "Bu ne israf" diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin “Abdestte de israf olur mu?” sorusu üzerine “Evet, akan bir nehirde abdest alıyor olsan bile." diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır."

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, suyu kullanırken bilinçli davranılması gerektiği, fazla su tüketiminin insanlığın geleceğini tehlikeye atarak diğer canlıların hakkını ihlal etmek anlamına geleceği vurgulandı.

Cuma namazının sonunda ise Türkiye genelindeki tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Ankara'daki camilerde de yağmur duası edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Çankaya Köşk Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yağmur duasına katıldı.




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