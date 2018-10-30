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Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Çörek otunun faydaları hakkında bunları biliyor musunuz? İşte her derde deva çörek otunun faydaları…

30 Ekim 2018 Salı 18:29
Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

Mide bulantısı ve mide ağrıları için bire birdir. Kalbi korur. Kansere karşı koruma sağlar. Sinüzite iyi gelir. Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder. Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller. Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır. Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır. Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir. Dolaşım sistemine yarar sağlar. Ateş düşürmeye yardım eder. Amfizem rahatsızlığına karşı kullanılabilir. Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani hipertansiyonu düşürür. Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder. Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yağmış annelerde süt artışı sağlar. Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir. Uykusuzluk çekiyorsanız şifayı çörek otu yağında bulabilirsiniz. Kas ağrıları için bir çay bardağı çörek otu yağı ile masaj yapabilirsiniz. A, B,C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerir. Yaraları iyileştirici özelliği vardır. Baş ağrısına iyi gelerek baş ağrısını geçirir. Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir. Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır. Kabızlığı gidermeye yardım eder. Dizanteriye karşı fayda sağlar. Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır. Burun tıkanıklığını giderir. Astım yada alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar. Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.

NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Yeni başlayanlar, 2 hafta boyunca günlük 3 kez bir çay kaşığı; sonrasında günde 1 veya 2 kez 1 çay kaşığı olarak öneriliyor. Ayrıca kapsül formunda da alınabilir. 2 kapsül, bir çay kaşığı miktarına eşittir. Soğuk pres şeklinde üretilen, koruyucu ve katkı maddesi olmayan ve karışım yağ içermeyen çörek otu yağı tercih edilmelidir. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın. Bazı çörek otu yağları çiçek yağıyla karıştırılıp satılmaktadır. Sağlık açısından bu tür ürünlerin yararı yoktur. Kalitesinden emin olunmayan ürünler kullanılmamalıdır.

ZARARLARI NELERDİR?

Çörek otu, ağız yoluyla az miktarlarda alındığında genellikle çoğu insan için güvenlidir ve zarar verici değildir. Yani, yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun bir zararı yoktur. Çörek otu özü ve yağı ise kısa vadeli tıbbi kullanımlarda güvenlidir. Ancak, uzun süre kullanıldıklarında güvenli olup olmadıkları hakkında hala yeterli bilgi yoktur. Öte yandan çörek otu, alerjik kaşıntılara neden olabilmektedir.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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