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Comolli'den flaş Benfica açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşmelerine ilişkin, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
Comolli'den flaş Benfica açıklaması!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

Fenerbahçe, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti.

''BENFICA DA MEMNUN DEĞİL''

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

"Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark oluşturabilir." şeklinde konuştu.

Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:33
  1. Damien Comolli
  2. Fenerbahçe
  3. Benfica
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

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