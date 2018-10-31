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Çok tehlikeli çok!

0-16 yaş arasında Aspirin, ölümcül Reye Sendromu’na sebep oluyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:18
Çok tehlikeli çok!


● Aç karnına aspirin almayın.

● Fazla aspirin alacağınız zaman hekime danışın.

● Mide ülseriniz varsa veya daha önce ülser geçirmişseniz aspirin kullanmayın.

Ateşi olan çocuğa aspirin öldürücü olabilir. Ateşi olan çocuğa aspirin verilmesi erken teşhis edilmezse %90 ihtimalle çocuğun kaybedilmesi anlamına geliyor.

Çünki çocuklara aspirin verildiğinde “Reye Sendromu” adı verilen hastalık riski ortaya çıkıyor ve bu hastalık erken teşhis edilemezse tedavisi mümkün olmuyor ve çocuk kaybediliyor..

Bu durum çocuk 16 yaşına gelinceye kadar geçerli.

Reye Sendromu, grip olan 16 yaşından küçük çocuklara aspirin verildiğinde ortaya çıkan ve vücudun birçok organını ilgilendiren, ama esas olarak karaciğerde yağ birikimi ve beyin içi basınçta aşırı yükselmeye yol açan ölüm ihtimali yüksek olan bir hastalık.. Hastalığın kesin sebebi henüz tam olarak bilinmemekle beraber, grip, soğuk algınlığı ya da suçiçeği gibi viral enfeksiyonlar yüzünden aspirin verilen çocuklarda ve gençlerde risk çok yüksek.. Reye Sendromunun %90 sebebinin ateşi olan çocuklara aspirin verilmesinden kaynaklanmakta olduğu araştırmalarla kesinlik kazanmıştır..

Reye Sendromu grip gibi bir ateşli viral enfeksiyondan 1 ilâ 14 gün arasında iki aşamalı bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. İlk dönemde şiddetli ve sürekli bulantı ve kusma ile beraber aşırı yorgunluk, uyku hali, çevreye ilgisizlik gibi beyinle ilgili belirtiler oluyor. İkinci dönemde ise, kişilik değişikliklerinden bilinç bulanıklığı ve komaya kadar giden sinir sistemi belirtileri ortaya çıkıyor.

Reye Sendromunda ateşin normal olmakla birlikte belirtilerinin süresi ve şiddeti ise hastadan hastaya değişmektedir.

Reye Sendromu erken teşhisle uygun şekilde tedavi edilmediği zaman, ölüm ihtimalinin çok yüksek. Geciken teşhis halinde hastaların %90’ı kaybediliyor.

Reye Sendromundan iyileşen çocukların bazıları tamamen düzelirken, bazılarında zeka geriliği gibi bir takım nörolojik ve psikolojik belirtiler kalabiliyor.

Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor

Harvard ve Oxford düzenli aspirin kullanan kadınlarda felç riski olduğunu belirtirken, ABD Kardiyoloji Üniversitesi tersini ileri sürüyor.

Aspirin’in kadın kalbine faydası yok ama felç riskini azaltıyor. Kimine göre ise bunun aslı astarı yok! Bu iddiaların sahiplerinin üniversiteler olması ilginç.

Amerikan Kardiyoloji Üniversitesi'ne göre "aspirin"in, düşük dozlarda ve düzenli olarak kullanılması halinde, orta yaş grubu kadınlarda felç riskini azaltıyor. Ancak kalp damar hastalıklarına karşı önleyici bir etkisi olmuyor.

Aynı üniversitede yapılan bir başka araştırmada ise 65 yaş ve üstü kadınlarda aspirinin her iki durumda da faydalı olduğu anlaşıldı. Aspirin kullanan kadınlarda felç riskinin genel anlamda yüzde 17 azaldığı; kan pıhtılaşmasından kaynaklanan felçlerde ise riskin yüzde 24 oranında düştüğü belirlendi.

Aksini iddia edenler var

Gelgelelim Aspirin'in kanı sulandırıp damar tıkanıklığını ortadan kaldırarak felç riskini azalttığı görüşünü Harvard ve Oxford Üniversitesi doğrulamıyor.

Aksine onlar, düzenli Aspirin kullanımının felç riskini artırdığını ileri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:18
  1. aspirin
  2. aspirinin zararları
  3. aspirin kullanımı

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