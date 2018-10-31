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Çok sıcak çay içmek kansere davetiye

Sigara ve alkol de yemek borusu kanseri yapıyor. Bu yüzden sigara ve alkolün olmadığı İran’ın bir bölgesinde 48 bin çay tiryakisi üzerinde özel bir araştırma yapıldı. Sonuç vahim!

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:20
Çok sıcak çay içmek kansere davetiye


Çok sıcak içilen çay, yemek borusu hücrelerine zarar vererek yemek borusu kanserine sebep olabiliyor. Araştırma aynen bizdeki gibi siyah çayın günlük olarak tüketildiği İran'da yapıldı. Haber İngiliz British Medical Journal dergisinin online sayısında yayınlandı.

Araştırmacılar, bir yemek borusu kanseri çeşidi olan özellikle de skuamöz hücreli karsinoma (esophageal squamous cell carcinoma) çok görüldüğü İran'daki Golestan bölgesindeki çay tiryakileriyle çalıştıktan sonra bu kanaate vardılar.

Bu bölgede yaşayan hemen herkes, hergün çay içiyor ve yemek borusu kanserinin risk faktörlerinden olan tütün ve alkol içiminin bu bölgede yaygın olmaması.

Çay ne kadar sıcaksa, risk o kadar fazla

İran'da yapılan çay araştırmasını Tahran Üniversitesi Tıp Bölümü'nde görevli olan Ferhad Islami'nin de yer aldığı bir ekip yürüttü.

Araştırmacılar skuamöz hücreli karsinoma hastası olan 300 kişiyle ve benzer geçmişe sahip 571 sağlıklı kişiyle görüştüler.

Ferhad Islami'nin ekibi bölge halkından 48.000 kişinin verileri inceledi. Bu kişilerin tercih ettikleri çay sıcaklığı dijital termometrelerle ölçüldü.

Bulgulara göre katılımcıların yüzde 39'u 60 derecenin altını tercih ediyor. Diğer yüzde 39'luk kısım 60-64 derece arasını seviyor. Yüzde 22'lik kısım için 65 derece veya üstünde bir sıcaklığı tercih ediyor.

Sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri riski arasındaki ilişki yeni değil.

Amerikan Kanser Derneği başkan yardımcılarından Dr. Michael Thun şöyle diyor: "Güney Amerika'da, özellikle de Arjantin'de neredeyse kaynama derecesinde ve metal bir kaşıkla içilen bir çeşit çayla yemek borusu kanseri arasında çok sağlam bir ilişki var. Aslında sorun çay değil, çok sıcak içmeye bağlı oluşan kronik yanmada.."

Islami'nin ekibi ayrıca çok sıcak içilen içeceklerin yemek borusu hücrelerine zarar vererek kanserin oluşumunu destekleyebileceğine dikkat çekiyorlar.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:20
  1. yemek borusu kanseri
  2. sıcak içeceklerin zararları
  3. sıcak çay

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