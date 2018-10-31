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Çocuklarda lenf bezi şişliği neyin belirtisi?

Lenfomaların en sık görüldüğü yaş grubunun 5-10 yaş arası olduğunu belirten Çocuk Onkoloğu Doç. Dr. Ahmet Demir, lenfoma belirtilerinin hastalığın tipine, yaygınlığına ve vücutta kaynaklandığı bölgeye göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:26
Çocuklarda lenf bezi şişliği neyin belirtisi?

ÇENEDE ŞİŞLİK, DİŞLERDE DÖKÜLME, YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!

En önemli belirtilerden birinin çenede şişlikle birlikte azı dişlerde dökülme olduğunu aktaran Demir, ailelerin uyanık olması gereken diğer belirtileri şöyle anlattı:

“Çenedeki şişlik, enfeksiyona bağlı değilse, antibiyotik kullanımına rağmen devam ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Baş boyun bölgesinde en önemli belirti, lenf bezleri ve bademcikler gölgesinde ortaya çıkan lenf dokusu büyümeleridir. Ateş ve kilo kaybı diğer önemli belirtilerdir. Ateş, birçok çocukluk çağı hastalığının en sık görülen belirtisidir. Ancak ateşin 5 günden uzun sürmesi, eşlik eden karaciğer, dalak ve lenf bezi büyümesi olması durumunda lenfoma riski akılda tutulmalı ve hastalar bu açıdan değerlendirilmelidir.

Kronik öksürük, nefes darlığı, boyun damarlarında genişleme de lenfoma açısından diğer uyarıcı belirtilerdir. Yanı sıra karın ağrısı, karında şişlik, bulantı, kusma, kanlı dışkı ve bağırsak düğümlenmesi lenfomaya bağlı olabilir. Özellikle 7 yaş üzerindeki çocuklarda iç içe geçerek ortaya çıkan bağırsak tıkanıklığının en sık nedeni lenfomalardır. Bahsedilen belirtiler birçok çocukluk çağı hastalıklarında da görülebilir. Belirtilerin devamlı ve giderek artar nitelikte olması durumunda mutlaka lenfoma açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.”

 

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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