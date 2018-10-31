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Çocuklara yanlış övgüde bulunmayın!

Toronto Üniversitesi’ndeki Ontario Eğitim Araştırmaları Enstitüsü ile ABD ve Çin’den bir grup araştırmacının ortak yürüttüğü çalışmaya göre, akıllı oldukları belirtilerek bir özelliği övülen çocukların, dürüst davranmama eğilimleri arttığını ve araştırma sonucunda elde edilen bulgular, övgünün yanlış biçimde kullanımının ters tepebildiğini ortaya koydu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
Çocuklara yanlış övgüde bulunmayın!

YANLIŞ ÖVGÜ NELERE SEBEP OLUR?

Övgü, ebeveynler ve eğitimciler tarafından çocuklar üzerinde yaygın kullanılan bir ödüllendirme biçimidir. Ne var ki, övgünün yanlış şekilde kullanımı yarardan çok zarara sebep olabiliyor. Yapılan çalışmada “akıllısın” ve “çok iyi gidiyorsun” gibi iki temel övgü biçiminin etkileri karşılaştırıldı. Psychological Science’da yayımlanan ilk çalışmaya göre, akıllı oldukları söylenerek övülen okul öncesi çağı çocuklarının, “çok iyi gittiği” belirtilen aynı yaş grubu çocuklara kıyasla kopya çekmeye daha yatkın oldukları görüldü. Developmental Science’da yayımlanan ikinci çalışmada ise, “akıllı olmasıyla ünlüdür” şeklinde övgülere maruz kalan çocukların kopya çekmeye daha yatkın olduğu görüldü.

İlk çalışma dahilinde, araştırmacılar yaşları üç ila beş arasında değişen çocuklara bir tür tahmin etme oyunu oynattı. Yapılan deneylerde, çocuklar başarılı olduklarında; bir grup çocuğa “çok akıllısın” yönünde, diğer gruba ise performansları vurgulanarak “çok iyi gidiyorsun” şeklinde övgü dolu ifadeler kullanıldı. Övgülerin ardından her çocuk tahmin oyununa devam etti. Bir süre sonra, her bir çocuktan kopya çekmeyeceklerine dair söz alan araştırmacılar, çocukların oyun için bulunduğu odadan ayrılarak gizli kamera ile çocukların hareketlerini takip ettiler.

İki övgü arasında ince bir fark olmasına karşın, “çok akıllısın” şeklinde övülen çocukların, “çok iyi gidiyorsun” şeklinde övülen çocuklara kıyasla dürüst olmamaya daha yatkınlık gösterdikleri görüldü. Araştırma sonuçlarının her yaş grubu için de aynı olduğu belirtiliyor.

İkinci çalışmada ise ilk araştırmadaki “çok akıllısın” övgüsüne benzer biçimde çocuklara “akıllı olmalarıyla ünlü” oldukları övgüsü yapıldı ve bu övgü üzerine çocuklarda kopya çekme davranışına yatkınlığın ortaya çıktığı gözlemlendi.

Araştırmacılara göre, övgü, göründüğünden çok daha karmaşık bir olgudur. Çocuğun herhangi bir becerisini övmek, o becerinin çocuğa ait akıl gibi değişmez özelliklerle alakalı olduğu izlenimi uyandırıyor. Yani bu durum belli davranışları ya da harcanan çabayı övmekten daha farklıdır.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:08
  1. çocuk gelişimi
  2. çocuğa övgüde bulunmak
  3. ebeveynlik
  4. aile

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