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Çocuklar neden öksürür?

Çocuklarda öksürüğün sebepleri ve dikkat edilmesi gerekenleri derledik...

31 Ağustos 2018 Cuma 18:23
Çocuklar neden öksürür?

Öncelikle evde kesinlikle sigara içmemelidir. İkinci önlemimiz ise çocuğumuza bol su veya benzer sıvılar içirmek olmalıdır. Üçüncü önlemimiz de havayı nemlendirici cihazlar kullanmak olabilir.

Çocuk öksürüğü aileleri en çok rahatsız eden hastalık belirtilerinden biridir. Çocuğu yorar, aileyi üzer ve uykuları böler. Ancak çocukta öksürüğe sebep olan birçok hastalık çok ciddi değil, sadece can sıkıcıdır. Öksürük sadece ciğerleri bakteriler, virüsler ve birtakım yabancı cisimlerin zararlı etkilerinden koruyan bir savunma mekanizmasıdır.

ÖKSÜRÜĞÜN SEBEBİ

Öksürüğün sebebini bulmak bazı durumlarda zor olabilmektedir. Çocuklar çoğunlukla hastalık belirtilerini anlatamazlar, bazen muayene ile de bir şey bulunamaz ve bu durumlarda akciğer fonksiyon testleri gibi birtakım laboratuvar testleri yapmak gerekebilir.

Aileden alınacak küçük bilgiler ısrarlı öksürüklerin sebebinin bulunmasında yardımcı olacaktır. Mesela sürekli sigara dumanına maruz kalma, evdeki toz ve akarlar gibi alerjen maddeler, kedi, köpek, kuş bu türlü ısrarcı öksürüklerin sebebi olabilir.

Öksürükle birlikte sarı, yeşil burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı, nefesin kötü kokması da varsa genellikle sinüzit düşünülür. Solunum yollarına çekirdek, fındık vs. yabancı cisim kaçması sonucu da öksürük ortaya çıkabilir. Astım, soğuk algınlığı, sigara dumanı da muhtemel öksürük sebeplerindendir.

Kısa, kuru ve hırıltılı öksürük astım, bronşit veya zatürrede ortaya çıkar. Balgamlı öksürükler ise genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile oluşur.

Soğuk algınlığında veya sinüzitlerde öksürük genellikle yatarken artar. Çocuk sabah kalktığında şiddetli öksürür ve bazen de kusar.

Israrcı öksürükler ise bronşit, zatürre veya astımda görülür, pozisyonla ilgisi yoktur, gece veya gündüz oluşabilir, egzersizle artar. Çığlık atmak, bağırmak veya gülmek ile şiddetli bir öksürük atağı oluşabilir.

Astım uzun süreli öksürüklerde en çok görülen sebeplerden biridir. Genellikle öksürük dışında başka belirti yoktur. Dinlemekle göğüste tipik solunum sesleri duyulur.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 18:23
  1. çocuklarda öksürük
  2. öksürüğün sebebi

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