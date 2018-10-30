Çocuğun gelişimini ve okul başarısını engelliyor

Çocuğunuzda görünür şekilde gelişme durgunluğu varsa, çocuk emsali çocuklar gibi koşup oynamakta zorlanıyorsa "geniz eti" sorunu olabilir. Bu aynı zamanda onun okul başarısını da derinden etkiler. Hazır ara tatil yaklaşırken, kolayca tıbbî müdahale yaptırarak sorunun üstesinden gelmelisiniz.

Geniz Eti Nedir?

Geniz eti ve bademcikler, lenfoid doku denilen ve vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan organlardır. Bademcikler yutak girişinde, dil kökünün iki yanında yerleşmişlerdir. Geniz eti ise yutağın üst kısmında yani burun boşluğunun arka tarafında bulunur.

Bunlar, vücudun bağışıklık sistemine yardımcı olan antikorları üretirler. Ancak tonsil ve adenoidlerin bağışıklık sistemindeki rolleri önemli oranda değildir ve çoğu zaman fonksiyonel değildirler. Bademcik ve geniz eti alınan kişilerde bağışıklıkla ilgili hiç bir olumsuz durumun olmaması da bunu göstermektedir.

KALBİNİ BİLE ETKİLER

Geniz eti daha çok çocukluk çağının problemi olmasına rağmen bademcikler hem çocuklarda hem de erişkinlerde hastalık yapabilmektedir. Sık geçirilen iltihaplanmalar, hem hastanın günlük hayatını etkiler, hem de sık sık ilaç kullanımına sebep olur.

Asıl önemlisi bu iltihaplanmaların, kalp kapakçıkları, eklem ve böbreklerin risk altında sokmasıdır.

Bademciklerin alınması ileri yaşlarda olabilir. Fakat, çocuğun gelişimini etkilemekte başrolü oynayan, onu yemekten, içmekten, doyasıya koşup oynamaktan alıkoyan ve derslerindeki başarısını etkileyen geniz etinden acilen kurtulması gerekir.



Geniz eti dokusunun büyük olması her şeyden önce burun tıkanıklığına yol açar.

Bu çocuklarda ağzı açık uyuma ve horlamaya sebep olur.



Burun, solunan havanın ısısını ve nemini ayarlar ve bazı zararlı partikülleri tutar.

Geniz eti ile burnu tıkalı olan çocuk ağızdan solunumu yapar. Bu yanlış ve yaradılışa aykırı, hastalıkları davet edici bir soluma şeklidir.

Geniz eti ayrıca şu problemleri oluşturur:

Orta kulakta havalanma bozukluğu ve buna bağlı kulak zarında çökme, işitme kaybı ve iletişim bozukluğu.

İşitme kaybı bazen anne ve babanın fark edemeyeceği seviyede olur ancak sıklıkla da hastayı doktora götüren ilk sebeptir.



Çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozukluğu yapar geniz eti. Zaten uzman bir hekim daha çocuğun yüzüne bakar bakmaz geniz eti sorunu olduğunu anlar. Oluşan yüz ifadesi ''zeka geriliği'' görüntüsü verir.

Çocuk geniz akıntısı nedeniyle boğaz iltihabı (farenjit), öksürük ve alt solunum yolu problemleri yaşar.

Baş ağrısı, sinüzit bu çocuğun peşini bırakmayacaktır.

Nasıl Tedavi Edilir?

Akut geniz eti iltihaplarında tedavi genellikle ilaçladır. Fakat ilaçlar asla kesin tedavi etmez.Geniz etinin ameliyatla alınması gerekir.

Geniz eti dokusunun nefes almayı bozacak kadar büyümesi,



Sık sık sinüzit ve alt solunum yolu problemlerine sebep olması hekimlere operasyon kararı aldırır.

Bademcik ameliyatı için hastanın 3 yaşını doldurması gerekirken geniz eti ameliyatı 1 yaşında dahi yapılabilir.



Çocuk büyüsün diye beklemek hastaya zararlı olabilmekte ve tedavi başarısını düşürmektedir.

Geniz eti ameliyatı büyümüş dokunun kazınması şeklindedir. Ameliyat süresi genellikle kısadır ve 30-60 dk arasında değişir. Ameliyat sonrası genellikle çocuğun hastanede yatması gerekmez. Bazen özellikle kanama riski açısından 1 gece hastanede kalınması gerekebilir.

Ameliyat sonrası

Ameliyattan sonra en çok uyulması gereken kurallar beslenme ile ilgilidir. Özellikle ilk 3 günde kanama ihtimali daha çok olduğu için soğuk ve sıvı gıdalar seçilmelidir.



Soğuk süt, çorba, meyve suyu, muhallebi, dondurma gibi besinler idealdir.

Ameliyatın ilk gününde koyu renkli kan kusulması normaldir ve ameliyat sırasında yutulan kanla ilgilidir.

Ancak sürekli kırmızı renkli yeni kan gelmesi halinde hemen doktorunuza başvurmalısınız.

4. günden itibaren yavaş yavaş normal gıdaya geçilir.



Hastanın ağrı sebebiyle bir şey yemek istememesi ağrının devamına yol açacaktır. Mutlaka bol miktarda sıvı alınmalıdır.



Ameliyattan sonra hafif ateş olması beklenen bir durumdur.



Yeterli sıvı alınması ve ateş düşürücü ilaçlarla genellikle normale döner.

Bütün bu günler geride kalıp çocuk sağlığına kavuştuğunda iştahla yemeklerini yemeye, koşup oynamaya başlayacaktır.



Ondaki değişim derslerine de yansıyacak ilk karne dönemindeki çocuk artık mazide kalacaktır.