Çivi fabrikasında yangın

Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çivi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikanın deposundaki yağ varilleri ve kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor.

Ekipler, aynı zamanda alevlere müdahaleyi zorlaştıran fabrikanın çevresindeki sac profillerini iş makineleriyle kaldırıyor.

Yoğun dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevlere müdahaleye destek veriyor.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkan Sabri Tekli, AA muhabirine, yangın nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Yangının fabrikanın ambalaj stok alanında çıktığını belirten Tekli, şunları kaydetti:

"Kimyasal maddeler alevlerin büyümesine neden oldu. Diğer fabrikalara sıçramadan müdahale edildi. Büyük bir felaketin önüne geçildi. OSB itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ve arazöz takviyesi geldi. Çok büyük bir tesis. Fabrikada 1000'in üzerinde çalışan vardı. Üretim alanlarına yaklaşmadan yangının etrafı sarıldı. Yangın fabrikanın 5'te birinde etkili oldu. Müdahaleler sürüyor. 3 işçi yangından hafif etkilendi. Sağlık durumları iyi."