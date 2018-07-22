Çin'den teklif almıştı: Quaresma kararını verdi!
Çin Ligi ekiplerinin gözdesi olan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, "Sözleşmem bitene kadar burada kalacağım." dedi.22 Temmuz 2018 Pazar 14:19
Beşiktaş'ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, Çin Ligi ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor.
Son olarak menacerler aracılığıyla kulübe 2 astronomik teklifin gelmesinin ardından yönetim, konuyu değerlendirip başarılı yıldızla iletişime geçti. Yıldız futbolcunun menaceri aracılığıyla kulübe önceki gün dönüş yaptığı ortaya çıktı.
Q7'nin yönetime, "Sözleşmemin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Sonrasında ülkeme dönebilirim" dediği bildirildi.
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