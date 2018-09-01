THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Cildiniz kuruyorsa...

Kuruyan ciltler için güzel önerilerimiz var...

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:55
Cildiniz kuruyorsa...

Bazı güzel kokulu gül türlerinin çiçeğinin taçyapraklarında uçucu yağ (gül yağı), tanen, gallik asit, kuersitrin, anthosyanin ve diğer bazı yağlar bulunur.

Güldeki yağlar antiseptik yani mikrop öldürücüdür. Yaraları temizlemede kullanılır. İshali keser, bağırsaklara rahatlık verir. Suyu ile gargara yapılırsa bademcik rahatsızlıklarını geçirir. Bayılmayı giderir. Ciğeri kuvvetlendirir, kalbe ferahlık verir, dimağı takviye eder. Gözler banyo yapılırsa kanlanma ve göz nezlelerine iyi gelir.

Gül çayı şöyle hazırlanır: Kurutulmuş ve saklanmış taçyapraklarından 2-3 tatlı kaşığı üzerine 1 bardak kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilerek bir çay hazırlanır. Bu çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Kavanoza 40 gr gül yaprağı koyun. Üstüne 1 litre saf su ekleyin. 7-15 gün güneşte bekletin. Gerektiğinde gargara, antiseptik, mikrop öldürücü olarak hafif boğaz hastalıklarında kullanabilirsiniz.

3 çay bardağı gül suyuna 1 çay bardağı vazelin konup merhem yapılır. El, dudak çatlakları için günde 2-3 kere sürülür.
4 damla gül yağını saç fırçanıza döküp saçınızı tarayın. Saçlarınızı besleyip canlandıracaktır.

1/2 kilo gül yaprağını, 1/2 kilo iç yağ ile karıştırın. 10-15 gün dinlenmeye bırakın. Çok kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Temiz bir merhem elde edene kadar temiz bir tülbentten geçirin. Cildinize sürerek kullanın.

Kışın gül kurusuna çok ihtiyacınız olacak. Çünki kış ayları cildi yıpratır. Kışın sert rüzgarları cildi tahriş etme ve kurutmasına sebep olur. Bunu gidermek için bugünden kurutacağınız güller elinizin altında bulunsun. Bu güllerin tarla gülü olması çok daha faydalı olacaktır.
Kuru ciltler için:

İtici bir görünüme sahip, pul pul dökülen kuru bir cilde sahipseniz, kuru güller tam sizin için. Kurutulmuş gül yapraklarını ufalayarak, bulamaç kıvamına gelecek kadar süt, mısır nişastası ve biraz bal ile karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika beklettikten sonra bu karışımla yüzünüze yavaş yavaş masaj yapın. Bu masaj sayesinde cildinizin kan dolaşımı hızlanacak ve kullandığımız malzemelerin deriye daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak yeterli neme sahip olacaktır. Sonra yüzünüzü gönül rahatlığı ile durulayın..

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:55
  1. kuru cilt
  2. gül suyu
  3. nem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye sokuldu"
    1. "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye..
    2. Bebek beklerken anne adayları neler..
    3. Dünyaca ünlü Anzer balı üretiminde..
    4. Steril olmayan şartlarda taşınan etler..
    5. Yaprağının suyu diş ağrısına birebir
    6. Niğde'de otomobil TIR'ın altına girdi:..
    7. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    8. Fatih Dönmez: Önemli bir adımı..
    9. Galatasaray transferi artıyla kapattı
    10. Murat Kurum: Denizde kirliliğin..
    11. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
    12. Türk futbolunda Sabri Sarıoğlu depremi
    13. Yapay çiçeklerin de bakıma ihtiyacı var
    14. Bursa'da minibüs ile otomobil..
    15. Trafikte şaşkına çeviren görüntü
    16. Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması
    17. Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı..
    18. Tamamen yerli ve milli! T625 Genel..
    19. Emlak Konut kampanyasına vatandaşlar..
    20. Polis neye uğradığını şaşırdı!..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var