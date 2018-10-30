"Çiçeklerimi koyacak yerim kalmadı.."



Bazen bunaltır ev çiçekleri. Hele kışın onları koruma telâşına düşer, koyacak yer bulamadığınızı farkedersiniz. Fakat dert etmeyin. Bir köşeye atmış olduğunuz dededen kalma eskileri değerlendirin. Eski testiler, antika çaydanlıklar, klasik semaverler hatta kırık toprak testiler çiçeklerle buluştuğunda satın alamayacağınız birer güzellik oluşturabilirler.

Eskimiş küçük sandığınızı ister kendiniz yapın ister bir çiçekçiye götürün ve bunun içine bir aranjman düzenlemesini isteyin. Farklı olanı güzele çevirdiğiniz için siz kazançlı çıkarsınız.

Sandıkların dibine sudanlıkları özenle yerleştirdikten sonra, içlerine saksılarınızı da koymanız mümkün. Bütün mesele sizin zevkinize kalmış..

Sandıklarınızın kapaklarını yarı açık konuma getirerek içine rengârenk yapma çiçekler yerleştirebilirsiniz. Salonunuzda ne kadar güzel bir köşe oluşturur, bir düşünsenize..