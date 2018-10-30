Çiçeği seven onu soldurmaz

Evde çiçek yetiştirmek en güzel meraklardan birisidir. Evde hayvan beslemek ne kadar yanlış ve sağlığa zararlı ise çiçek yetiştirmek o kadar yerinde bir davranış ve insan sağlığına faydalı.. Eh madem böyle bir merakınız var o zaman yetiştireceklerinizin nazına katlanmak ve onların taleplerini öğrenip yerine getirmek zorundasınız. Onların ağzı dili yok. Fakat yılların tecrübesi ile insanlardan ne istedikleri öğrenilmiş. Bunların başında "sevgi" istiyorlar. "İhmal" onları solduruyor, hasta ediyor ve hatta öldürüyor. Lütfen çiçeğinizle "su vermekten ibaret" bir ilişki halinden olmaktan kurtulun. Onlarla konuşun, onlara dokunun. Her çiçeğin kendince talebi vardır. Bakın işte onlardan birkaçı:

Kaktüs: Kaktüslerinizi gün ışığı alan bir yerde, torflu toprak içerisinde kuru kalmayacak biçimde çiçekli bitkilerde çiçeklerine su püskürtmeyecek şekilde yetiştirmelisiniz.

Aşk merdiveni: Gün ışığı gereklidir, ama bahar ve yaz aylarında direk güneş ışığından korunmalıdır. Toprağı nemli olmalı, ama asla üstten sulanmamalıdır. Sulama, saksı dibinden yapılmalıdır. Yapraklarına su püskürtülmelidir.

Aechmea: Gelişme döneminde 22 derece sıcaklık ve direkt güneş ışığı almayan bir ortam gereklidir. Dinlenme döneminde ise su azaltılarak serin bir yerde bulundurulmalıdır.

Bonsai: Nem oranı yüksek bir ortamda, torflu toprak içerisinde kuru kalmayacak şekilde, ancak az sulanmalıdır. Gelişme döneminde yapraklara su serpilmelidir.

Dieffenbachia: Kısmen nemi yüksek bir ortam ister. Gelişme döneminde 20-25 derece, kışın ise 15-16 derecelik sıcaklıkta yetiştirilmelidir. Yazın yapraklara bolca ılık su püskürtülmelidir. Dinlenme döneminde toprak nemli tutulmalıdır.

Orkide: Yaz aylarında direkt güneş ışığından sakınılması gereklidir ama genelde bol ışık ister. Çiçeklerine su püskürtülmeden, haftada bir kez sulanmalıdır. 18-22 derece sıcaklıkta yetişmektedir.