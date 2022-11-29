Chery hibrit teknolojisinde yeni standartlar belirliyor

Şirket, kendi teknoloji entegrasyon avantajlarıyla kullanıcılara kaliteli, düşük karbonlu, çevreci bir seyahat deneyimi yaşatmayı taahhüt ediyor. Chery’nin ‘DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi’, akıllı üretimde bir başka önemli sıçrama olarak kabul edilen küresel hibrit teknolojisinin gelişimi için yeni bir standart belirledi. ‘DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi’, tamamen bağımsız Ar-Ge ile hibridizasyon için dört temel bileşeni benimsiyor. Yeni mimari, akıllı ilerlemenin benzeri görülmemiş avantajlarını ortaya koyan i-HEC Akıllı Verimlilik, i-BMS Akıllı Güç ve i-DHT Akıllı Çekirdek olmak üzere üç sisteme sahip.

Bin kilometrenin üzerinde menzil

Chery’nin ‘DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi’, yeni bir çözüm sunarak çevre koruma hedeflerine ulaşıyor. ‘DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi’ kapsamındaki yeni enerji ürünleri, hız, uzun süreli dayanıklılık ve enerji tasarrufuyla kullanıcıların gerçek sorunlarına mükemmel bir şekilde cevap veriyor. Chery’nin ‘DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi’ markanın hafif, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük kayıplı özel hibrit batarya sistemiyle donatıldı. Bu özel hibrit batarya Chery’nin DHT hibrit sistemi ile kullanıldığında “1+1>2” etkisi oluşturuyor. Sadece bin kilometrenin üzerinde bir menzile kolayca ulaşmakla kalmıyor aynı zamanda yüksek güç üretimi, daha eğlenceli bir sürüş ve daha kontrollü bir yapı gibi avantajlar sunuyor.

Hem yerel hem de global pazarda büyüme

Kapsamlı bir “ivmelenme sürecinde” olan Chery Group, pazardaki satışlarını, ürün kalitesini ve müşteri itibarını önemli ölçüde iyileştirdi ve hem Çin’de hem de global pazarda önemli bir büyüme kaydetti. Chery, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 111 artışla 141 bin 767 araç sattı. Ocak-Ekim arası kümülatif satış hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.8 artışla 1 milyon 26 bin adedi aşacak biçimde gerçekleşti. Böylelikle yıl içinde kümülatif satışlar ilk kez bir milyon aracı aştı.