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Çeyrek altın 366 lira sevşyelerinde

​Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış ücreti 224,60 lira oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:56
Çeyrek altın 366 lira sevşyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da 224,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,60 liradan, bin 479 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 500 liradan, 205 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209 liradan, bin 445 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 465 liradan, 723 liradan alınan Yarım Ziynet 733 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı. 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:56
  1. İstanbul
  2. ​Serbest piyasa
  3. Çeyrek altın
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