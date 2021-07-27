Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'dan CHP’li Tanju Özcan’a tepki
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıklamasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, Google ve İphone üzerinden Özcan’a tepki gösterdi.
yeniakit Ankara
CHP'nin ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan'a sosyal medya hesabından tepki gösteren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, google ve iphone göndermesi yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “‘Mültecilerden 10 kat su parası alacağım’ diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyeli bir göçmenin çocuğu olan Steve Job’un bulduğu İphone kullanıyor, mülteci olan Sergey Brin’in kurduğu Google’da arama yapıyordur” ifadelerini kullandı.